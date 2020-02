«هواوي» تكشف النقاب عن النسخة الجديدة هاتف قابل للطي

اسعر الهاتف الجديد يبلغ 2499 يورو أي 2709 دولار [ارشيف]

كشفت شركة “هواوي” الصينية، النقاب عن هاتفها المحمول الذكي القابل للطي بشاشة عرض أعلى نقاء وأكثر تقدما، في أمل منها إقناع المستهلكين باقتناء المنتج الجديد.

وقال مدير المبيعات ريتشارد يو في حفل طرح الهاتف الجديد، إن “السعر يبلغ 2499 يورو أي 2709 دولار، وسيباع في أنحاء العالم اعتبارا من الشهر مارس المقبل”.

ويأتي المنتج الجديد بعد عام من طرح عملاق التكنولوجيا الصيني لأول هاتف قابل للطي، والذي يصل حجم شاشته بعد الفتح إلى ثمانية بوصات.

ولم يطرح الجهاز للبيع سوى في الصين في نوفمبر الماضي، وعكفت الشركة على الفور على تطوير التصميم.

ولهاتف (ميت إكس.إس) الجديد حجم شاشة العرض ذاته، لكن “هواوي” تقول إن “الشاشة أصبحت أقوى ومزودة بآلية أفضل للحركة تجعل الجهاز أكثر متانة”.

وسيفتقر الجهاز الجديد لنظام تشغيل “أندرويد” بنسخة رسمية من غوغل بعد أن حظرت الولايات المتحدة عمليا على شركاتها تزويد “هواوي” بتلك البرمجيات العام الماضي.

