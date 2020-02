مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في جنازة عسكرية

تكثف الجهات الأمنية تواجدها، تحسبا للزحام [انترنت]

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه.

وتكثف الجهات الأمنية تواجدها، تحسبا للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق، ويشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض.

