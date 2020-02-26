لأول مرة .. تسجيل أصوات طائر البطريق تحت الماء

استطاع باحثون من جامعة نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا، من تسجيل أصوات طائر البطريق تحت الماء لأول مرة، حسبما ذكر موقع مجلة “نيوزويك” الأميركية.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “علوم الحيوان”، فقد تم تسجيل 203 مقطعا صوتيا للبطاريق تحت الماء في غضون شهرا واحد، من خلال تركيب كاميرات مزودة بميكروفونات حساسة على ثلاثة بطاريق.

وأشار الباحثون إلى أن إصدار الأصوات تحت الماء عند البحث على الطعام يدل على أنه سلوك مرتبط بالصيد عند البطاريق، وليس أسلوبا للتواصل كما تفعل هذه الطيور على اليابسة، وقد يكون استراتيجية لإخافة الطرائد.

الجدير بالذكر، كان الاعتقاد السائد سابقا أن الأصوات الصادرة عن هذه الطيور تقتصر على الأوقات التي تتواجد فيها فوق اليابسة فقط.

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