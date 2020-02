تيك توك توفّر ميزة سيحبها الآباء ويكرهها الأبناء

يتيح للآباء إمكانية تقييد استخدام أطفالهم للتطبيق [العين الأخبارية]

أعلنت منصة الفيديو “تيك توك” عن إطلاق وضع أمان العائلة (Family Safety) الجديد، الذي يتيح للآباء إمكانية تقييد استخدام أطفالهم للتطبيق.

وتتيح ميزة الأمان العائلي للآباء إمكانية تحديد مدة قصوى للاستخدام اليومي للطفل تبلغ 40 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة. وفي حال تخطي المدة القصوى المحددة فلن يتمكن الأطفال من استخدام التطبيق إلا إذا أدخل الآباء كلمة مرور.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للآباء تحديد عدم إمكانية إرسال رسائل خاصة للطفل إلا من قبل الأصدقاء فقط، أو يمكنهم إيقاف الرسائل الخاصة تماما لحمايتهم من الاتصال بهم من قبل الغرباء. ويوجد أيضا وضع مقيد يتم فيه حجب مقاطع الفيديو غير المناسبة لعمر الطفل.

ويجب على الآباء، الذين يرغبون في تقييد استخدام أطفالهم، أيضا تثبيت التطبيق على هواتفهم الذكية. ويمكن تنشيط الوضع عبر الدخول للصحة الرقمية ومن ثم الخصوصية (Digital Wellbeing/Privacy) وبعدها اختيار إعدادات ثم أمان العائلة (Settings/ Family Safety Mode) حيث يتم عرض رمز الاستجابة السريعة عن طريق كود كيو آر (QR-Code)، الذي يجب على الطفل إجراء مسح له باستخدام هاتفه الذكي. وبهذه الطريقة يتم ربط التطبيقات ويوافق الطفل على لوائح الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على مستخدمي تيك توك إعادة ضبط إعدادات حماية البيانات في التطبيق. وهذا يشمل ضبط “البروفايل” على الوضع الخاص بحيث لا تكون المنشورات مرئية إلا للأصدقاء فقط.

