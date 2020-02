رجل يضرم النار في جسده

اعتصام للأطباء أمام مكتب زيلينسك [انترنت]

شهدت كييف، اليوم الأربعاء، حادثة إضرام شخص للنار بنفسه أمام مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

أظهر بث لقناة “برياموي” الأوكرانية، إشعال أحد الأشخاص المشاركين في اعتصام للأطباء أمام مكتب زيلينسكي النار بنفسه. ما دفع على الفور، الحاضرين وكذلك رجال الشرطة، لإخماد النار المشتعلة بالشخص وإسعافه

ويقوم حشد من الأطباء الذين يعارضون إغلاق المنشآت الطبية تحت ستار التحسين والتحول للمؤسسات المجتمعية غير الربحية بالاعتصام أمام مكتب الرئيس زيلينسكي بالعاصمة كييف.

ويخطط العاملون في مجال الصحة أيضًا، لعقد جلسات استماع في البرلمان الأوكراني، بمشاركة أطباء من جميع أنحاء أوكرانيا ومسؤولين بمجال الصحة، بشأن إصلاح الرعاية الصحية.

