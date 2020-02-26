فيديو يحبس الأنفاس.. صينية تغادر منزلها بطريقة خطرة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لسيدة صينية من مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا، وهي تنزل من الطابق الثامن إلى الأرض من خلال واجهة المبنى الذي تعيش فيه، في مشهد حبس الأنفاس.

واضطرت السيدة البالغة من العمر 62 سنة للهروب من المنزل بعد أن قام ابنها بحبسها في المنزل كي لا تصاب بفيروس كورونا.

وظهرت السيدة في المقطع وهي تمسك حقيبة بلاستيكية وتنزل ببطء حتى وصلت بأمان للأرض.

وقال مسؤولون في المدينة إن المرأة تعاني من انفصام في الشخصية، وإنها هربت من منزلها وظلت مفقودة لمدة 8 أيام قبل أن يتم العثور عليها وإعادتها لمنزلها حيث قرر ولدها حبسها لحمايتها من الفيروس الفتاك.

لكن السيدة هربت مجددا في اليوم التالي ليتم إيقافها عن طريق عمال موجودين على أحد نقاط التفتيش، حيث تم الاتصال بابنها الذي قدم إلى مكان تواجدها ونقلها للمستشفى من أجل إجراء الفحوصات الطبية قبل إعادتها للمنزل.

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