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روسية تجازف بحياتها لتنقذ كلبها.. شاهد الصور

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت الروسية إلينا نوموفا للسباحة في بحيرة متجمدة من أجل إنقاذ كلبها من الغرق والموت متجمدا.

ووقعت أحداث هذه القصة في بلدة ميتيتشي بمقاطعة موسكو، حيث كانت إلينا تقوم بنزهة رفقة كلبها وأطفالها الثلاثة. وأثناء ذلك قام الكلب باللحاق ببعض البط وسقط في البحيرة المتجمدة، ولم تستطع إلينا ترك كبلها يموت فنزلت إلى البحيرة وقامت بانتشال كلبها قبل أن يغرق.

وفور خروجها من البحيرة قام بعض الأشخاص بتقديم الثياب والبطانيات لها كي لا تصاب بالبرد. وحظي تصرف الأم بإعجاب الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على تصرفها.

من جانبها قالت إلينا إن تصرفها كان طبيعيا للغاية، وإنها لم تستطع ترك كلبها يغرق دون أن تحاول إنقاذه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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