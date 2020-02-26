روسية تجازف بحياتها لتنقذ كلبها.. شاهد الصور

اضطرت الروسية إلينا نوموفا للسباحة في بحيرة متجمدة من أجل إنقاذ كلبها من الغرق والموت متجمدا.

ووقعت أحداث هذه القصة في بلدة ميتيتشي بمقاطعة موسكو، حيث كانت إلينا تقوم بنزهة رفقة كلبها وأطفالها الثلاثة. وأثناء ذلك قام الكلب باللحاق ببعض البط وسقط في البحيرة المتجمدة، ولم تستطع إلينا ترك كبلها يموت فنزلت إلى البحيرة وقامت بانتشال كلبها قبل أن يغرق.

وفور خروجها من البحيرة قام بعض الأشخاص بتقديم الثياب والبطانيات لها كي لا تصاب بالبرد. وحظي تصرف الأم بإعجاب الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على تصرفها.

من جانبها قالت إلينا إن تصرفها كان طبيعيا للغاية، وإنها لم تستطع ترك كلبها يغرق دون أن تحاول إنقاذه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية