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رحيل ديانا سيرا كاري نجمة الأفلام الصامتة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن يوم الاثنين الماضي عن وفاة الأمريكية ديانا سيرا كاري الطفلة النجمة في عهد الأفلام الصامتة والتي اشتهرت باسم بيبي بيجي عن عمر يناهز 101 عام.

وصرح مصدر مسؤول في متحف نايلز إيساي السينمائي بأن النجمة الراحلة فارقت الحياة في مدينة جوستين في كاليفورنيا.

وشاركت النجمة الراحلة في أكثر من 150 فيلما قصيرا من الأفلام الصامتة في الفترة الممتدة ما بين العام 1921 و1924، بالإضافة لمشاركتها في بعض الأفلام الشهيرة.

الجدير بالذكر أن معظم الأفلام التي شاركت بها ديانا فقدت بسبب الحريق الذي ضرب استديوهات شركة سينتشري فيلم القديمة في العام 1926.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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