رحيل ديانا سيرا كاري نجمة الأفلام الصامتة

أعلن يوم الاثنين الماضي عن وفاة الأمريكية ديانا سيرا كاري الطفلة النجمة في عهد الأفلام الصامتة والتي اشتهرت باسم بيبي بيجي عن عمر يناهز 101 عام.

وصرح مصدر مسؤول في متحف نايلز إيساي السينمائي بأن النجمة الراحلة فارقت الحياة في مدينة جوستين في كاليفورنيا.

وشاركت النجمة الراحلة في أكثر من 150 فيلما قصيرا من الأفلام الصامتة في الفترة الممتدة ما بين العام 1921 و1924، بالإضافة لمشاركتها في بعض الأفلام الشهيرة.

الجدير بالذكر أن معظم الأفلام التي شاركت بها ديانا فقدت بسبب الحريق الذي ضرب استديوهات شركة سينتشري فيلم القديمة في العام 1926.

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