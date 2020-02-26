نيللي كريم “نصّابة” في مسلسل “100 وش”

تحدثت الفنانة المصرية نيللي كريم عن دورها في مسلسل 100 وش، وقالت النجمة المصرية إنها ستلعب دور النصابة لأول مرة في حياتها.

وعبرت نيللي عن سعادتها بأداء هذا الدور، وقالت إنها تجربة جديدة ستقدم من خلالها كوميديا وتشويق، ورفضت في الوقت ذاته وضع المسلسل ضمن قائمة المسلسلات الكوميدية لأنها لا تقدم كوميديا صريحة على مدار أحداثه.

وتطرقت الممثلة المصرية لمسألة تغيير عنوان العمل من النصابين إلى 100 وش، وقالت إن هذا الاسم هو الأنسب لأحداث العمل الذي يصور ضمن شوارع القاهرة.

ومسلسل 100 وش من إخراج كاملة أبو ذكرى وبطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، ميدو عادل، علا رشدي، وغيرهم من النجوم، وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

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