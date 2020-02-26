“خبر صادم” لمحبي ألعاب الفلاش

فاجأت شركة غوغل الأمريكية عشاق ألعاب الفلاش بخبر إيقاف هذه الألعاب في نهاية العام 2020، بعد إعلان شركة أدوبي عن إيقافها دعم هذه الألعاب.

وبررت غوغل قرار إزالة برنامج الفلاش من متصفحها بتراجع شعبية هذه الألعاب، وقالت إن عدد مستخدمي ألعاب الفلاش انخفض من 80% إلى 17% خلال السنوات الـ3 الأخيرة.

وقالت غوغل إن المواقع تخلت عن الفلاش وبدأت تتجه نحو تقنيات الويب المفتوحة لسرعتها ولكفاءتها العالية مقارنة بالفلاش، بالإضافة لأمانها في التسويق أو التعامل المصرفي أو قراءة المستندات الحساسة، ولتوافقها مع الأجهزة الذكية والحواسيب المحمولة.

يذكر أن غوغل أطلقت برنامج الفلاش قبل 20 عاما، وقدم مساعدة كبيرة لمستخدمي متصفح غوغل في لعب الألعاب، مشاهدة مقاطع الفيديو، وتشغيل التطبيقات على الويب.

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