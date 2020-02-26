بسعر منافس.. LG تطلق هاتفا بمواصفات متطورة

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة ومتطورة أطلقت عليه اسم LG Q51.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Hello P22 من Media Tek، ونظام تشغيل Android Pie.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة FullVision مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ3 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير وسيدعم تقنية DTS:X 3D التي تمنح المستخدم صوتا محيطيا.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر 262 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية