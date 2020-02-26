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هاتف Honor 9X Pro يقترب من الأسواق بسعر مُشجّع

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة Honor الصينية الستار عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Honor 9X Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 810 ونظام تشغيل Android 9.0 Pie، وكرت شاشة Turbo 9.0، ونظام تبريد NINE يعمل على تبريد الحرارة حتى 5 درجات، وواجهة EMIUI 9.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.59 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز 6 غيغا بايت، والذاكرة الداخلية 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومستشعر للبصمات تم تركيبه على جانب الهاتف، وسيتوفر باللونين البنفسجي والأسود.

يذكر أن الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق خلال شهر مارس القادم بسعر 270 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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