‫الضوء الأزرق يؤذي العين.. وهذه مخاطره

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء ‫العيون من خطورة الضوء

الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهواتف ‫الذكية والحواسيب اللوحية على

صحة العين.

‫وأوضحت الرابطة أن التعرض المفرط للضوء الأزرق المنبعث

من الأجهزة ‫الإلكترونية يرفع خطر الإصابة بما يعرف بـ”التنكس البقعي المرتبط

بالسن”، ‫الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر.

‫كما أن التعرض المفرط للضوء الأزرق يؤدي إلى اضطرابات

النوم لأنه ‫يتسبب في تثبيط هرمون “الميلاتونين” اللازم للنوم.

‫‫ولمواجهة هذه المخاطر، ينبغي ترشيد استخدام الأجهزة

الإلكترونية، مع ‫مراعاة استخدام “الوضع الليلي”، الذي تتيحه هذه

الأجهزة لحماية العين. ‫ومن الممكن أيضا ارتداء نظارات طبية مزودة بفلتر للضوء

الأزرق.

المصدر: الجزيرة

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