وزارة الصحة والطب العسكري يشرعان في اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

اتفقت وزارة الصحة مع رئيس جهاز الطب العسكري اللواء عمر البصير على الشروع في إعداد مقرات للعزل والحجر الصحي في كافة المنافذ لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حالات تشبته بإصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة، على صفحتها الرسمية، أن جهاز الطب

العسكري سيتولى فورا إعداد مقرات العزل وتوريد سيارات إسعاف خاصة بالعزل وتوزيعها

بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية،

على أن يتولى جهاز الإمداد الطبي بشكل فوري تلبية احتياجات الجهات المسؤولة

عن الرصد والتقصي والاستجابة من المستلزمات والمحاليل الطبية ومواد التعقيم.

وأضافت الوزارة، أنها ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة

لرفع جاهزية 45 مستشفى تعليمي وتخصصي وعام موزعة على مختلف المدن والمناطق الليبية

بشكل عاجل من خلال إمدادها بالتجهيزات الطبية الواردة في توصيات منظمة الصحة

العالمية.

يذكر أنه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية في الـ27 من

يناير الماضي تفشي المرض اتخذ المركز الوطني لمكافحة الأمراض جملة من الإجراءات

الوقائية التي أقرها في خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار الفيروس في

ليبيا.

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