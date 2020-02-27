ملحنون لمعت أسماؤهم في سماء الموسيقى العربية

أنجبت الموسيقى العربية عبر تاريخها الطويل مجموعة كبيرة من الملحنين الذين أبدعوا ألحانا خالدة ما نزال نستمع إليها حتى يومنا هذا.

وساهم الملحنون العرب في شهرة الموسيقى العربية في القرن العشرين، كما لعبوا دورا كبيرا في شهرة بعض الفنانين من خلال تقديم ألحان رائعة مناسبة لكلمات القصائد والأغاني التي قاموا بغنائها.

وتلمع في سماء الموسيقى العربية أسماء مجموعة من الملحنين الذين أسسوا مدارس موسيقية استفادت منها الأجيال اللاحقة، واعتمدت عليها في بناء ألحانها.

ومن خلال سطور هذا التقرير سنسلط الضوء على أفضل الملحنين العرب الذين قدموا للموسيقى العربية أجمل الألحان.

يعد واحدا من أفضل الموسيقيين العرب، ولد في حارة برجوان في حي الشريعة في مصر يوم 13 مارس 1901، وتوفي يوم 4 مايو 1991 عن عمر ناهز 90 عاما، قدم مجموعة كبيرة من الألحان الرائعة، واشتهر بتلحين الأناشيد الوطنية كلحن النشيد الليبي، وبعزفه الرائع على آلة العود.

أطلق عليه لقب موسيقار الأجيال، قدم لمطربي جيله مجموعة كبيرة من الألحان 10 منها كانت من نصيب كوكب الشرق أم كلثوم، وتعاون مع الشاعر أحمد شوقي ولحن وغنى مجموعة كبيرة من قصائده.

ومن أبرز ألحانه كليوبترا، الجندول، دمشق، النيل نجاشي، أنت عمري، أمل حياتي، هذه ليلتي، دارت الأيام، أغدا ألقاك، ليلة حب، حمال الأسية، ست الحبايب، عندك بحرية، نبتدي منين الحكايا، فاتت جنبنا، أنا لك على طول، قولي حاجة، فوق الشوق، وغيرها من الألحان الرائعة.

ملحن مشهور، يعد واحدا من أركان الموسيقى العربية، وقدم خلال حياته مجموعة كبيرة من الألحان الرائعة، ولد في7 أكتوبر عام 1931 وتوفي يوم 12 سبتمبر عام 1993.

ظهرت موهبته منذ الصغر، وفي التاسعة أتقن العزف على آلة العود، لقب بأمل مصر، بلبل، ملك الموسيقى، وابن النيل.

تعاون خلال مسيرته الفنية مع أبرز نجوم عصره كأم كلثوم، عبد الحليم حافظ، شادية، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، صباح وغيرهم.

ومن أبرز ألحانه حب إيه، سيرة الحب، بعيد عنك، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة، تخونوه، سواح، أعز الناس، جانا الهوى، موعود، زي الهوى، مداح القمر، العيون السود، خليك هنا، بوعدك، يا أسمراني اللون، موكب حب، وغيرها.

أحد أهم وأبرز الملحنين العرب، ولد في الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي فيها يوم 10 سبتمبر عام 1923 عن عمر يناهز 31 عاما بعد أن تم تسميمه بسبب أغانيه التي تحث الشعب المصري على الثورة على الإنجليز.

لقب بخادم الموسيقى وفنان الشعب، تعاون خلال حياته القصيرة مع عدد كبير من الفنانين، واشتهر بتلحين الموشحات كما استطاع تأسيس مدرسة موسيقية خاصة به، وقدم مجموعة من الألحان التي خلدت ذكره.

ومن أهم ألحانه يا ترى بعد البعاد، يا حمام الأيك، يا شادي الألحان، النشيد الوطني المصري، يا بهجة الروح، كلما رمت أشتاق وغيرها.

ملحنان عربيان كبيران، ولدا في أنطلياس في لبنان، برزا في المسرح الغنائي، وقدما مجموعة كبيرة من المسرحيات الغنائية، ولحنا عددا كبيرا من أغاني السيدة فيروز.

ومن أبرز أعمالهما عودة العسكر، ميس الريم، قصيدة حب، لولو، جبال الصوان، سفر برلك، بنت الحارس، بياع الخواتم، نسم علينا الهوى، في قهوة عالمفرق، بعدك على بالي، بحبك ما بعرف حب، أنا عندي حنين، فايق يا هوى وغيرها.

أحد ألمع الملحنين العرب ولد في 30 نوفمبر عام 1906 وتوفي في 10 سبتمبر عام 1981.

اشتهر بتلحين القصائد وتأثر بأسلوب أحمد زكريا، وتعاون مع كوكب الشرق وقدم لها عددا من الألحان الرائعة تجاوز عددها ال90 لحنا.

ومن أهم ألحانه الأطلال، على بلد المحبوب وديني، النوم يداعب عيون حبيبي وغيرها من الألحان.

موسيقار عربي كبير ولد في دمشق عام 1935 وتوفي يوم 25 مايو عام 2017، لمع نجمه في خمسينيات القرن العشرين، وقدم ألحانا لعدد كبير من الفنانين كوديع الصافي، صباح فخري، فهد بلان، وابنته أمل عرفة، ومن أهم ألحانه عالبساطة، بياع التفاح، رمانا بحبه يا قلبي، أخذ قلبي سكارسة، يا طيرا طيري يا حمامة، من قاسيون أطل يا وطني، ودي المراكب عالمينا.

أحد عمالقة الموسيقى العربية، ولد عام 1896 وتوفي عام 1961، درس الموسيقى على يد الشيخ درويش الحريري، وتعاون مع كوكب الشرق وقدم لها عددا كبيرا من الألحان أبرزها: بكرة السفر، عادت ليالي الهنا، هو صحيح الهوى غلاب، عن العشاق، والأمل.

يعد واحدا من أهم وأبرز الملحنين العرب والليبيين، ولد عام 1933 وتوفي يوم 18 أبريل 2009، برع في فن المالوف الأندلسي، لحن مجموعة كبيرة من القصائد بطريقة المالوف ومن أهم ألحانه قصيدة المنفرجة، قصيدة الوصايا، قصيدة نعس الحبيب، وقصيدة ناح الحمام.

أحد أهم وأبرز الملحنين العرب، ولد عام 1892 وتوفي عام 1966.

تعاون مع عدد كبير من فناني جيله كأم كلثوم، أسمهان، وكان واحدا من عازفي العود في فرقة السيدة أم كلثوم.

قدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الألحان أبرزها لحن أغنية رق الحبيب، الفصل الأول من أوبرا عايدة، ووطن جمالك فؤادي يهون عليك ينضام.

ملحن عربي كبير ولد عام 1928 وتوفي عام 1997 بدأ حياته الفنية كمطرب في الإذاعة المصرية قبل أن يتجه نحو التلحين حيث برع وأجاد فيه.

تعاون خلال مشواره الفني مع مجموعة من نجوم عصره كشريفة فاضل، وردة الجزائرية، أم كلثوم، شادية، نجاة الصغيرة، صباح وغيرهم.

ومن أبرز ألحانه يا مسهرني، أنا هنا يابن الحلال، قال إيه بيسألوني، تفرق كتير، اسأل مرة عليا، غيرك أنت ما فيش وغيرها.

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