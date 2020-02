أميركا.. شركة تطلق أسرع سيارة هجينة في العالم

السيارة الخارقة سرعتها القصوى التي تزيد عن 480 كيلومترا في الساعة‬ [انترنت]

أطلقت شركة “أس أس سي نورث أميركا” (SSC‬ ‫North America) أيقونتها أس أس سي توتارا (SSC Tuatara) الخارقة، التي تعد السيارة‬ ‫القياسية الأسرع في العالم بفضل سرعتها القصوى التي تزيد عن 480 كيلومترا في الساعة.‬

‫وأوضحت الشركة الأميركية أن السيارة الهجينة “أس أس توتارا” الحاصلة على صلاحية‬ ‫بالسير على الطرق العادية يزأر بداخلها محرك تربو مزدوج ثماني‬ ‫الأسطوانات على شكل حرف V سعة 5.9 لترات. ‬

‫وينقل المحرك قوته إلى المحور الخلفي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7‬ ‫سرعات، لتنطلق السيارة بسرعة قصوى تزيد عن 480 كلم/س.

‫وتتميز السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 100 نسخة فقط، بخطوط تصميمية‬ ‫انسيابية، مع جناح خلفي قابل للإخراج. ولمزيد من التفرد تم تجهيز‬ ‫السيارة بأبواب مجنحة.‬

‫ولم تكشف الشركة الأميركية حتى الآن عن المزيد من التفاصيل التقنية أو‬ ‫سعر السيارة أو موعد طرحها في الأسواق

