لبنان.. إقرار تشريع «الحشيش»

هذا التشريع سيساهم في مكافحة المخدرات والحد من الاتجار بها في لبنان

أقرت اللجان المشتركة في لبنان الأربعاء، قانون تشريع زراعة الحشيشة وتم تحويله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره، وذلك بحسب موقع قناة mtv اللبناني.

وأكد عضو تكتل ”الجمهورية القوية“ النائب أنطوان حبشي، أن ”هذا التشريع سيساهم في مكافحة المخدرات والحد من الاتجار بها في لبنان، حيث ستحول زراعة الحشيشة مع إقرار القانون إلى مادة للاستعمال والاستهلاك الصناعي الصحي“.

وأضاف أن ”القانون سيفتح المجال أيضا لشركات صناعة الأدوية للاستثمار في لبنان“.

ووصف أنطوان حبشي، القرار الجديد، بـ“بداية النهضة الاقتصادية في منطقة البقاع“.

