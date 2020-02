مصري ينتحر بعد مشاهدة جنازة مبارك

انتحر بعد شاهد البث المباشر للجنازة العسكرية التي أقيمت ظهر الأربعاء لمبارك [انترنت]

أقدم رجل أربعيني من سكان محافظة الشرقية بمصر على الانتحار، بعدما شاهد مقاطع من جنازة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بحسب ما نقلت صحف مصرية محلية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن شهود عيان من سكان المحافظة، ذكروا اللحظات الأخيرة للمنتحر أ. ض، قالوا فيها إنه”حضر إلى مقهى بلدي وشاهد البث المباشر للجنازة العسكرية التي أقيمت ظهر الأربعاء لمبارك”.

وبحسب الشهود فإن “المنتحر كان ينتابه حزن شديد عندما شاهد الجنازة (دون إيضاح إذا ما كان موت مبارك السبب المباشر وراء حالته هذه)، وبعدها صعد إلى الطابق الرابع بعقار مجاور للمقهى، وألقى بنفسه، ما أدى إلى وفاته”.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة، بحسب الصحيفة المصرية.

وكان التليفزيون الرسمي المصري قد أعلن الثلاثاء، وفاة مبارك، عن عمر يناهز الـ91 عاما، في مستشفى “الجلاء” العسكري في العاصمة القاهرة، الذي يتواجد فيه مبارك، حيث كان يجري عملية جراحية، وذلك بعد معاناته لسنوات من المرض.

