جريمة بشعة قتل فتاة لوالدها

ضبط السلاح المستخدم بالجريمة في منزل المجني عليه داخل مجمدة [انترنت]

افاد مصدر امني عراقي، الخميس، بانه تم كشف تفاصيل جريمة قتل فتاة لوالدها بعامرية الصمود في الأنبار غرب العراق .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان “قوة من مديرية مكافحة اجرام شرطة الانبار قامت باعتقال فتاة اعترفت بقتل والدها باستخدام سلاح مسدس في منطقة عامرية الصمود”، مبينا انه “تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة في منزل المجني عليه داخل مجمدة”.

واضاف ان “الجريمة حصلت فجر امس الأربعاء”، مشيرا الى انه “تم كشف تفاصيلها خلال ٢٤ ساعة من وقوعها”.

