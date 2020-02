فتحت تحقيقات موسعة لكشف مكان مثليين جنسيا [انترنت]

أمرت محكمة جزائرية، ليلة الخميس، بحبس مؤقت لشابين مثليين تزوجا وأشهرا حفل زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة غير مسبوقة بالبلاد.

وقالت مديرية الأمن الوطني الجزائري بولاية تبسة شرقي العاصمة، إن الفرقة الجنائية للشرطة فتحت تحقيقات موسعة لكشف مكان مثليين جنسيا اختارا شقة صديق مشترك لهما، لينظما حفل زواجهما.

وأضافت الشرطة في بيان، أن الشابين يبلغان من العمر 26 و21 عاما، وقد نشرا مقطع فيديو يصور مشاهد من الحفل المثير للجدل.

ويواجه الشابان تهم: ”جنحة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونية وهي المحاماة، وحيازة وعرض للجمهور صورا مخلة بالحياء“.

ومن التهم الموجهة لهما أيضا ”ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي بصفة علنية، وحيازة المؤثرات بطريقة غير مشروعة بغرض الاستهلاك الشخصي“.

The post الحبس لشابين مثليين أشهرا زواجهما عبر الإنترنت appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا