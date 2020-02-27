أم كلثوم على موعد مع عشاقها في الأردن

ستشهد خشبة المسرح في العاصمة الأردنية عمان يومي 27 و28 مارس القادم إقامة حفلين غنائيين لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوغرام.

وقالت الشركة الفنية المسؤولة عن تنظيم الحفل إن الإقبال على شراء تذاكر الحفل كبير للغاية على الرغم من ارتفاع قيمتها.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر بسعر 150 دينارا أردنيا للدرجة الأولى ما يعادل أكثر من 200 دولار أمريكي.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة أن الشعب الأردني سيحظى بحفلة رائعة وسيستمتع بأغاني كوكب الشرق.

والهولوغرام تصوير ثلاثي الأبعاد باستخدام أشعة الليزر يقوم بتسجيل الضوء في الجسم ليعطي شكله، وليطفو على شكل مجسم ثلاثي الأبعاد.

وتعد الأردن ثالث دولة عربية تقوم بإحياء حفل لأم كلثوم بتقنية الهولوغرام بعد مصر والإمارات.

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