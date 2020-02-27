باكستان تستعين بـ”جيش من البط” لإنقاذها من كارثة

طلبت الحكومة الباكستانية من نظيرتها الصينية المساعدة من أجل مكافحة موجة الجراد التي تضرب البلاد والتي تعد الأسوأ منذ 20 عاما.

وقررت الحكومة الصينية الاستجابة للطلب وإرسال 100 ألف بطة من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين إلى باكستان.

وجاءت الموافقة على الطلب بعد أن زار وفد من الصين باكستان من أجل تقديم المشورة لمواجهة موجة الجراد المرعبة.

وكانت الحكومة الصينية اتبعت هذه الطريقة في مكافحة موجة الجراد التي اجتاحت إقليم شينغ يانغ شمال غربي الصين قبل عقدين.

وأكد مصدر في الحكومة الصينية أن هذه الطريقة أقل الطرق تكلفة لمكافحة الجراد، كما أنها لا تسبب ضررا للبيئة، ولا تضطرهم لاستخدام المبيدات الحشرية التي تلحق أضرارا بالنباتات والتربة.

وأكد المصدر ذاته أن البط فعال في مكافحة الجراد أكثر من الدجاج، لأن البطة الواحدة تأكل 200 جرادة يوميا مقابل 70 جرادة تأكلها الدجاجة الواحدة يوميا.

الجدير بالذكر أن باكستان تعرضت في العام الماضي لغزو مماثل أدى لإتلاف محصول القطن في البلاد، في حين يهدد الغزو الحالي محصول القمح الاستراتيجي.

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