ما علاقة السكري بأمراض القلب؟.. دراسة تكشف السر

أكدت دراسة جديدة قامت بها مؤسسة القلب الألمانية أن مرض السكري يهدد صحة القلب، ويؤدي لإصابة الإنسان بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وقالت المؤسسة إن ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مزمن يؤدي لإصابة المريض بقصور القلب، وأمراض القلب التاجية، والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت الدراسة الفروقات الموجودة ما بين أعراض الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وقالت إن أعراض الأزمات القلبية تتمثل في ضيق التنفس، حدوث آلام في الصدر، والعرق البارد.

أما أعراض السكتات الدماغية فتتمثل في الشلل النصفي، اضطرابات الرؤية، الكلام، والتوازن، الغثيان، القيء، الشعور بالإعياء والصداع.

وأكدت المؤسسة ضرورة استدعاء الإسعاف فور الشعور بهذه الأعراض لأن عامل السرعة يساهم في إنقاذ حياة المريض.

وطلبت المؤسسة من مرضى السكري العمل على ضبط نسبة السكر في الدم من خلال الالتزام بالعلاج الدوائي، ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي.

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