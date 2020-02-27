“فوجي” اليابانية تكشف عن كاميرا بـ1700 دولار

كشفت شركة فوجي اليابانية عن كاميرا مميزة بدون مرآة داخلية أطلقت عليها اسم X-T4.

تتميز الكاميرا الجديدة بميزة التثبيت في 5 محاور بهيكل الكاميرا، ودعم التصوير المستمر حتى 15 إطار في الثانية، ودعم تصوير 600 صورة في كل شحنة.

وجاءت الكاميرا الجديدة بتصميم صغير الحجم ما يسمح لها بتسجيل فيديو مع دعم التوقف في 6.5 للتثبيت، واحتوت على مستشعر بدقة 26.1 ميغا بيكسل، وعدسات XF.

وزودت الشركة اليابانية الكاميرا الجديدة بمصراع ميكانيكي يتيح تصوير 15 إطار لكل ثانية، ويحتوي على ميزة التركيز التلقائي الكامل والتعريض التلقائي.

وستدعم الكاميرا ميزة الكشف وتتبع العين بالوجه، وستأتي الشاشة الخلفية في هذه الكاميرا بدقة 1.62 مليون بيكسل، وستتيح خاصية التدوير الدائم لدعم صور السيلفي.

وستحتوي الكاميرا على عدسات إلكترونية، بطارية بسعة 2200 ميلي أمبير، وسيصل وزنها حتى 607 غرام، وستدعم التصوير بدقة 4K عند 60 إطار لكل الثانية، وبدقة 1080 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية، بالإضافة لدعمها تسجيل فيديو 10 بت مع نمط F-log.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطلق الكاميرا الجديدة في ربيع العام الجاري بسعر يصل إلى 1700 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية