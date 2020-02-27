شركة Honor تدخل سوق السماعات اللاسلكية بقوة

دخلت شركة Honor الصينية التابعة لشركة هواوي عالم السماعات اللاسلكية وقامت بإطلاق سماعة مميزة حملت اسم Honor Magic Earbuds.

وتحتوي السماعة الجديدة على مكبرات صوت بقطر 10 ميلي، وستزن 5.4 غرام لكل سماعة في حين يصل وزن علبة الشحن إلى 51 غراما.

وستعمل السماعة بتقنية البلوتوث 5.0، وستدعم A2DP 1.3، HFP 1.6، وAVRCP 1.5.

وتم تزويد السماعة ببطارية بسعة 37 ميلي أمبير تكفي لتشغيلها لمدة 3.5 ساعة، في حين تحتوي علبة الشحن على بطارية بسعة 410 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 13 ساعة متواصلة.

ويمكن للمستخدم شحن السماعة عن طريق علبة الشحن من خلال مقبس USB-C.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة ب3 ميكروفونات تعمل على إلغاء الضوضاء أثناء المكالمة فقط، في حين لن تعمل خاصية إلغاء الضوضاء عند الاستماع للموسيقى.

وتتميز السماعة الجديدة باحتوائها على ميزة EMUI 10 التي تجعلها تتوقف عن العمل بشكل تلقائي بمجرد خلعها.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق سماعتها الجديدة في أبريل القادم بسعر 129 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية