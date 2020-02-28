هل جاوزت الأربعين؟ 4 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية ‫الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر أصبح الأمر أكثر وضوحا، فبمجرد بلوغ ‫سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع ‫سنوات.

ولذلك حذرت مجلة فرويندين الألمانية من تناول بعض الأطعمة قبل ‫النوم، والتي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن، ومنها:

1- ‫رقائق البطاطس

‫تعتبر رقائق البطاطس من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية غير ‫الصحية، ولذلك يتعين على المرء عدم تناول هذه الرقائق في المساء عند ‫محاولة الحفاظ على الوزن أو حتى إنقاصه.

2- المثلجات ‫

من الأفضل عدم تناول المثلجات قبل النوم لاحتوائها على نسبة عالية ‫من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من السكر، يصعب حرقها في المساء.

3- ‫الشوكولاتة

‫تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، ‫وهي عناصر يتم تحلويها في الجسم إلى دهون.

4- ‫المخبوزات المملحة

‫يعتمد البعض على المخبوزات المملحة كبديل للأطعمة الحلوة أو الدهنية، ‫لكن هذه الأطعمة في الواقع لا تفيد الجسم في شيء.

وفي شأن متصل، حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من تناول ‫الزيوت المعالجة صناعيا، والتي توجد مثلا في البيتزا الجاهزة والبرغر ‫والبطاطس المحمرة، وذلك لخطورتها على الصحة. ‫

وأوضحت أن الزيوت المعالجة صناعيا تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول ‫الضار بالجسم، مما يرفع خطر حدوث استجابات التهابية في الجسم.

كما ينبغي الابتعاد عن الأغذية المحتوية على “النتريت” مثل الهوت دوغ ‫والسلامي، نظرا لأن مادة “نتروزامين” المسرطنة قد تنشأ عند تسخينها. ‫

وينبغي أيضا الابتعاد عن الأصباغ الموجودة مثلا في الكورن فليكس، والتي ‫قد تؤدي إلى مشاكل التركيز وصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة ‫لدى الأطفال.

المصدر : الجزيرة نت

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