بسبب كورونا.. عريس بحريني يرفض تقبيل المدعوين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو صُوِر في أحد الأعراس التي جرت في دولة البحرين، وظهر في المقطع لافتة وضعها العريس منع من خلالها المدعوين من تقبيله وطلب منهم تهنئته عن طريق المصافحة فقط من أجل الوقاية من فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

وبالفعل التزم المدعون بالطلب واصطفوا على شكل طابور طويل وقاموا بتهنئة العريس من خلال المصافحة وتمنوا له حياة سعيدة وجميلة.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصرف العريس وقالوا إنه اتخذ إجراءات وقائية تحميه وتحمي المدعوين من الإصابة بهذا الفيروس.

يذكر أن البحرين سجلت 33 إصابة بفيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة البحرينية أنها اكتشفت هذه الحالات فور وصولها لمطار البحرين الدولي وقبل دخولها البلاد، وبأن هذه الحالات كانت قادمة من إيران.

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