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بسبب كورونا.. عريس بحريني يرفض تقبيل المدعوين

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو صُوِر في أحد الأعراس التي جرت في دولة البحرين، وظهر في المقطع لافتة وضعها العريس منع من خلالها المدعوين من تقبيله وطلب منهم تهنئته عن طريق المصافحة فقط من أجل الوقاية من فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

وبالفعل التزم المدعون بالطلب واصطفوا على شكل طابور طويل وقاموا بتهنئة العريس من خلال المصافحة وتمنوا له حياة سعيدة وجميلة.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصرف العريس وقالوا إنه اتخذ إجراءات وقائية تحميه وتحمي المدعوين من الإصابة بهذا الفيروس.

يذكر أن البحرين سجلت 33 إصابة بفيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة البحرينية أنها اكتشفت هذه الحالات فور وصولها لمطار البحرين الدولي وقبل دخولها البلاد، وبأن هذه الحالات كانت قادمة من إيران.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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