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ابتلع قفلاً.. فأنقذه الأطباء بعملية دقيقة استمرت 4 ساعات

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غافل الشاب الهندي جيتندار كومار البالغ من العمر 22 عاما والذي يعاني من أمراض عقلية عائلته وقام بابتلاع أحد الأقفال الموجودة في المنزل.

واضطرت العائلة لنقله بشكل فوري لمستشفى مدينة رانشي الواقعة في ولاية جهارخاند بعد أن عانى من مشاكل وضيق في التنفس.

وحاول الأطباء إزالة القفل العالق في بلعوم الشاب والذي يصل طوله لـ6 سم من خلال التنظير دون جدوى.

ليقوموا بعد ذلك بإجراء عملية جراحية دقيقة استمرت لـ4 ساعات من أجل إزالة القفل وإنقاذ حياة الشاب.

وأكد الأطباء أن حالة الشاب الهندي أصبحت مستقرة بعد نجاح العملية، وأنه سيغادر المستشفى خلال 12 يوما، وطلب الأطباء من عائلة كومار مراقبته بشكل مستمر لكي لا يقوم مرة أخرى بتصرفات تهدد حياته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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