ابتلع قفلاً.. فأنقذه الأطباء بعملية دقيقة استمرت 4 ساعات

غافل الشاب الهندي جيتندار كومار البالغ من العمر 22 عاما والذي يعاني من أمراض عقلية عائلته وقام بابتلاع أحد الأقفال الموجودة في المنزل.

واضطرت العائلة لنقله بشكل فوري لمستشفى مدينة رانشي الواقعة في ولاية جهارخاند بعد أن عانى من مشاكل وضيق في التنفس.

وحاول الأطباء إزالة القفل العالق في بلعوم الشاب والذي يصل طوله لـ6 سم من خلال التنظير دون جدوى.

ليقوموا بعد ذلك بإجراء عملية جراحية دقيقة استمرت لـ4 ساعات من أجل إزالة القفل وإنقاذ حياة الشاب.

وأكد الأطباء أن حالة الشاب الهندي أصبحت مستقرة بعد نجاح العملية، وأنه سيغادر المستشفى خلال 12 يوما، وطلب الأطباء من عائلة كومار مراقبته بشكل مستمر لكي لا يقوم مرة أخرى بتصرفات تهدد حياته.

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