مُتصفّح “أوبرا” الشهير.. نسخة جديدة بمواصفات مُطوّرة

كشفت شركة أوبرا النرويجية عن الإصدار رقم 67 من متصفحها الشهير والذي أطلقت عليه اسم R2020.

واحتوى الإصدار الجديد على مجموعة من الميزات الجديدة التي أضافتها الشركة النرويجية إليه بهدف تطويره.

وتعد ميزة مساحات العمل (Workspaces) التي أضيفت للمتصفح من أهم هذه الميزات، وتتيح هذه الميزة للمستخدم إنشاء 5 مساحات عمل وتسميتها بأسماء وأيقونات مناسبة وذلك عن طريق إعدادات الشريط الجانبي.

وبهذه الطريقة سيكون المستخدم قادرا على فصل علامات التبويب المتعلقة بالعمل عن علامات التبويب الخاصة بالألعاب والهوايات الأخرى، ويمكنه التنقل بين هذه العلامات أو فتح علامة تبويب جديدة من خلال القيام بنقرة واحدة على شريط التنقل الموجود في الجانب الأيسر.

كما سيحتوي الإصدار على وظيفة Cycling الخاصة بعلامة التبويب، حيث سيكون بإمكان المستخدم التبديل بين علامات التبويب في المتصفح باستخدام الأزرار Ctrl+Tab.

وأضافت الشركة النرويجية للمتصفح أداة عرض مصغرة توضح ما وراء علامة التطبيق مشابهة لطريقة الانتقال بين التطبيقات المختلفة في بيئة عمل نظام أبل أو ماك أو إس، وستعمل هذه الأداة على إظهار التكرارات في شريط علامات التبويب، لكي تساعد المستخدم على تنظيم هذه العلامات وتسهل من مهمة العثور عليها.

وطلبت الشركة النرويجية من الأشخاص تنزيل الإصدار الجديد لكي يتمتعوا بالميزات الجديدة.

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