هواوي تطلق Honor View 30 PRO.. إليك المواصفات

أماطت شركة هواوي الصينية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Honor View 30 PRO.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 990 5G ثماني النوى بتردد 2.3 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Magic UI 3.0.1 مبني على نظام Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.57 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 40 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على مكان لتركيب شريحتي اتصال، بطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، بلوتوث، واي فاي، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، منفذ 3.5 للسماعات، وبوصلة رقمية وأنظمة تحديد المواقع.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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