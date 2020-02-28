تامر حسني يُشعل حفلا في السعودية رفقة إيكون

أحيا النجم المصري تامر حسني يوم أمس حفلا غنائيا ناجحا في مدينة جدة السعودية رفقة المغني العالمي إيكون الذي شاركه الغناء وسط حضور جماهيري كبير.

وتفاعل الجمهور الحاضر مع الأغاني التي قدمها النجمان، حيث غنى تامر حسني باقة من أغانيه المميزة كأغنية كل مرة، بنت الإيه، وعيش بشوفك.

وشكر النجم المصري الجمهور الحاضر على تفاعلهم معه، كما شكر اللجنة المنظمة للحفل لقدرتها على ضبط الحفل وتنظيمه بطريقة رائعة.

الجدير بالذكر أن تامر حسني يقوم حاليا بتصوير مشاهده في فلمه الجديد مش أنا الذي كتبه بنفسه.

وسيشارك في هذا الفيلم نخبة من النجوم كحلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، وفايز المالكي، وستخرجه سارة توفيق.

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