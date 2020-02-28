أكسيد الزنك.. أحد أسرار جمال البشرة وإشراقتها

نصحت بوابة الجمال الألمانية “هاوت.دي” النساء الراغبات بالحصول على بشرة مشرقة ونضرة وخالية من الشوائب باستخدام الكريمات والمنتجات التي تحتوي على أكسيد الزنك.

وأكدت المجلة الألمانية على دور أكسيد الزنك في محاربة البثور والندبات والشوائب التي تعاني منها البشرة.

وقالت “هاوت.دي” إن هذا الأكسيد يحتوي على مضادات للبكتيريا والالتهابات، بالإضافة لقدرته الكبيرة على تسريع عملية شفاء البشرة.

وذكرت المجلة الألمانية فوائد أخرى لأكسيد الزنك كمنعه لنشوء الندبات الناجمة عن البثور، بالإضافة لقدرته على تهدئة البشرة المتهيجة ومنحها نضارة وإشراقا كبيرين.

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