هاتف ألماني من الكربون.. بين خفة الوزن والصلابة

كشفت شركة كربون موبايل الألمانية عن أول هاتف في العالم مصنوع من الكربون والذي حمل اسم Carbon1 MK II.

وقالت الشركة الألمانية إن هاتفها سيحتوي على الكربون بنسبة 5%، وهذا ما يجعله يجمع بين خفة الوزن والصلابة.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P90 ثماني النوى المصنع من قبل شركة Media Tek، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الألمانية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6 بوصة، وبدقة عرض 2160*1080 بيكسل ودقة وضوح Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل لكل كاميرا.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

يذكر أن الشركة الألمانية ستقوم بطرح هاتفها الجديد في الأسواق الصيف القادم بسعر 800 يورو.

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