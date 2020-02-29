فيفو تطلق هاتف جديد ببطارية قوية

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد يعد خليفة للهاتف Vivo Z5 أطلقت عليه اسم Vivo Z6 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765G ونظام تشغيل Android 10 وواجهة Fun touch OS 10.

وزودت الشركة الصينية جهازها الجديد بشاشة بحجم 6.57 بوصة بدقة عرض 2400* 1800 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل تتميز بقدرتها على التقاط الصور بتنسيق RAW.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز ما بين 6 و8 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة الداخلية إلى 128 غيغا بايت.

ويتميز هذا الجهاز ببطاريته القوية التي تأتي بسعة 5000 ميلي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقوة 44 واط.

وستوفر الشركة الصينية الجهاز بالألوان: الأزرق والفضي، الأسود، وستزوده بنظام التبريد السائل المستخدم بالحواسيب الشخصية.

الجدير بالذكر أن فيفو أطلقت الجهاز الجديد في الأسواق الصينية اليوم بسعر يصل إلى 330 دولارا أمريكيا.

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