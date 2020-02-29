سامسونغ توسع عائلة M بهاتف جديد

وسعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عائلة M من خلال إطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم M31.

وسيعمل الهاتف بمعالج إكسينوس 9611 ثماني النوى ونظام تشغيل أندرويد.

وسيأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل مناسبة لالتقاط صور السيلفي.

ويتميز الجهاز الجديد بكاميرته الخلفية التي جاءت رباعية بدقة 64 ميغا للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

ومن خلال هذه الكاميرا سيكون المستخدم قادرا على تصوير فيديوهات بدقة 4K، والتصوير البطيء، والتصوير الفائق الثابت، بالإضافة لوجود وضع مخصص للتصوير الليلي.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ6 غيغا بايت.

وتعد بطارية هذا الجهاز إحدى أهم ميزاته حيث ستأتي بسعة 6000 ميلي أمبير وستدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق قريبا بسعر يصل لحوالي 265 دولارا أمريكيا.

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