شركة Nubia تستعد لإطلاق هاتف مخصص لعشاق الألعاب

تستعد شركة Nubia الصينية لإطلاق هاتف جديد مخصص لعشاق الألعاب سيحمل اسم Nubia Red Magic 5G.

وسيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 865 ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Red Magic OS 3.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.65 بوصة بدقة عرض +FHD، وستحتوي على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي.

وجاءت الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز ثلاثية وتحتوي على مستشعر رئيسي IMX686 بدقة 64 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 16 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز ببطاريته التي تأتي بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 55 واط.

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