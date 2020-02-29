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بقيت عظامه وجمجمته.. مراهق يلقى حتفه بين الأسود

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة مؤسفة للغاية لقي المراهق الباكستاني محمد بلال البالغ من العمر 18 عاما حتفه داخل حظيرة الأسود التي قامت بافتراسه وتقطيعه لأشلاء.

وعثر العاملون على ملابسه الممزقة وجمجمته وعظامه داخل حظيرة الأسود أثناء قيامهم بتقديم الطعام لهم.

وكان والدا محمد قد أبلغا الحديقة قبل يومين عن اختفاء ولدهما فيها أثناء قيامه بأعمال متفرقة داخلها.

من جهة أخرى عبر مدير الحديقة عن أسفه لوفاة محمد بلال، وأكد فتحه لتحقيق في الأسباب التي أدت لتواجد الشاب الراحل في حظيرة الأسود.

وقال المدير إن الحديقة لم تشهد مثل هذه الحادثة من قبل بسبب وجود سياج أمني يفصل بين الحيوانات المفترسة والزوار.

وأكد المدير أن الشرطة ستراجع كاميرات المراقبة لتحديد الأسباب التي جعلت محمد بلال يقع ضحية للأسود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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