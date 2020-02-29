منى شلبي تنفي شائعات خلافها مع أحمد عز

نفت الفنانة المصرية منى شلبي الشائعات التي لاحقتها مؤخرا والتي تحدثت عن خلافها مع النجم أحمد عز بعد رفضها العرض المقدم من الشركة المنتجة لمسلسل هجمة مرتدة الذي يلعب النجم المصري دور البطولة فيه، حيث طلبت أجرا اعتبرته الشركة مرتفعا وهذا ما جعلها تصرف النظر عن التعاقد معها.

وجاء هذا النفي من خلال حضورها لمسرحية علاء الدين الذي يلعب دور البطولة فيها النجم أحمد عز.

وعقب انتهاء العرض قام عز بتوجيه تحية لمنى والتي قامت بدورها بالذهاب إليه في الكواليس من أجل التقاط الصور التذكارية.

ويعرض النجم المصري مسرحيته بواقع 2 إلى 3 مرات أسبوعيا بسبب انشغاله بتصوير أحد مسلسلاته التي ستعرض في الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أن مسرحية علاء الدين من إخراج مجدي الهواري، وبطولة تارا عماد، هشام إسماعيل، محمد جمعة، كريم عفيفي، وأحمد عز.

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