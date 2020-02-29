بولندية مُهدّدة بالعمى بسبب تقليدها لمطرب مشهور

لم تكن البولندية ألكسندرا سادوفسكا تعلم أن تقليدها لمطرب الراب البولندي بوبيك سيؤدي لفقدانها البصر بعينها اليمنى مع احتمال إصابتها بالعمى.

ولجأت الشابة البالغة من العمر 25 عاما لأحد صانعي الوشم ليقوم بصبغ البياض في عينها اليمنى أسوة بالمطرب البولندي.

ولكن صانع الوشم أخطأ في عمله واستخدم صبغا خاصاً بالجلد فقط، مما أدى إلى حدوث التهابات في عين الشابة.

وراجعت الفتاة صانع الوشم وأخبرته بما تشعر به فطمأنها وقال لها بأن هذا الأمر يحدث في البداية ووصف لها بعض المسكنات التي لم تجدِ نفعا، حيث فقدت الفتاة الرؤية بالعين اليمنى.

وأكد الأطباء بأن الفتاة في طريقها للعمى الكلي بسبب حدوث تلف عميق في العين، وبأن فرصة نجاتها ضئيلة.

ورفعت الشابة البولندية دعوة على صانع الوشم الذي مازال يمارس عمله، وقال محامو الفتاة بأنه تسبب بحدوث إعاقة للفتاة وسيواجه عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.

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