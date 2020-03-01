“مكافحة الأمراض” يوضح طريقة الكشف عن فيروس كورونا بالمنافذ البحرية

أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إجراءات الفحص

الطبي بالمنافذ البحرية تختلف تماما عن المنافذ البرية والجوية للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال المركز، على صفحته الرسمية، السبت، إن مكاتب

الرقابة الصحية بالمنافذ البحرية لا تعطي السفن إذن دخول إلا بعد التأكد من صحة

طاقمها وخلوهم من أمراض تنفسية، وذلك بعد التواصل مع المشرف الصحي بالسفن عبر

أجهزة إذاعية.

وأكد المركز أنه في حال وجود أي حالة تشكو أعراضا لمرض

تنفسي في أي سفينة فإنها لا تحصل على إذن بالدخول إلى البلاد.

يشار إلى أن آخر إحصائية عالمية لعدد المصابين بفيروس

كورونا الجديد بلغت أكثر من 85 ألف حالة، وفقا للنشرة الوبائية للمركز الوطني

لمكافحة الأمراض.

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