تعزيز التعاون بين إيطاليا وليبيا في مجال الصحة والتصدي لكورونا

بحث وزير الصحة إحميد بن عمر مع السفير الإيطالي لدى

ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، سبل تعزيز التعاون والتدريب في مجال علاج أمراض

قلب الأطفال وتوأمة المستشفيات.

وأكد بن عمر، السبت، أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين

البلدين بما يخدمهما، وفق الصفحة الرسمية للوزارة.

من جهته، أطلع “بوتشينو” وزير الصحة على الوضع

الصحي ببلاده بعد تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا، مبديا استعدادها للتعاون مع

ليبيا للتصدي للوباء العالمي.

يشار إلى أن وزارتي الصحة والحكم المحلي تسلمتا، في مارس

الماضي، مجموعة من سيارات الإسعاف المجهزة بعناية فائقة، مقدمة من السفارة

الإيطالية بليبيا، في إطار برنامج “جسر التضامن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية