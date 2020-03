منظمة الصحة.. 87 ألف مصاب و3000 حالة وفاة بسبب «كورونا» في العالم

المنظمة .. عدد المصابين بالفيروس الخطير على مستوى العالم بلغ 86927 شخصا [انترنت]

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 87 ألف شخص، فيما اقتربت حصيلة الوفيات من ثلاثة آلاف شخص، حسب آخر بيانات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت المنظمة أن عدد المصابين بالفيروس الخطير على مستوى العالم بلغ حتى اليوم الأحد 86927 شخصا، 79698 منهم في الصين، فيما بلغ عدد الوفيات 2976 شخصا.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 59 دولة، حيث لا تزال كوريا الجنوبية أكبر بؤرة للوباء بعد الصين مع 3526 حالة إصابة مؤكدة، وتأتي بعدها إيطاليا (1128 حالة) وإيران (593 حالة) واليابان (239 حالة).

وفي العالم العربي، سجل أكبر عدد حالات الإصابة في الكويت (45 حالة) والبحرين (40 حالة).

وسجلت في العالم أمس السبت 1753 حالة إصابة و66 حالة وفاة جديدة، بما في ذلك 435 إصابة و47 وفاة في الصين.

ودخل الفيروس أمس دولتين جديدتين، وهما المكسيك وسان مارينو.

