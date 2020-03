عجوز تصيب 11 شخصا دهساً

صدمتهم السيدة العجوز بسيارتها دون أن تضغط على مكابح السيارة [DW]

عند إحدى محطات الترام في مدينة إيسن الألمانية أخذ الناس يهبطون من عربات الترام، وفجأة اقتحمت سيدة عجوز بسيارتها المكان، محدثة إصابات بعدد من الأشخاص بعضهم حالاتهم حرجة، حسب الشرطة.

دهست امرأة في الحادية والثمانين من العمر بمدينة إيسن الألمانية مجموعة من الأشخاص أمس السبت عند محطة للترام، إثر اقتحامها لهذه المجموعة بسيارتها. وأدى الحادث إلى جرح أحد عشر شخصا وفقا لما ذكرته متحدثة باسم الشرطة ثلاثة منهم يصارعون الموت.

وبحسب المعلومات الأولية للشرطة، يفترض أن يكون ما وقع مجرد حادث مروري، ولم تعلم بعد أسباب وقوعه، وكيفيتها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن الترام كان واقفا في محطة “غرفينوس شتراسه”، وأن الركاب هبطوا منه، وفي تلك اللحظة صدمتهم السيدة العجوز بسيارتها دون أن تضغط على مكابح السيارة.

وبحسب معلومات صحيفة “بيلد” فإن الحادث وقع حوالي الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي وأن العجوز كانت تقود سيارة من نوع بي إم دبليو.

وأضافت الصحيفة الشعبية الواسعة الانتشار ان العجوز نفسها أصيبت في الحادث ودخلت المستشفى ولا يعلم شئ عن حالة من كان جالسا بجوارها في السيارة، وهو شخص متقاعد أيضا.

يذكر أن شابا (29 عاما) كان قد صدم الأسبوع الماضي فيبلدة فولكمارسن حشدا يشاهد فعالية من فعاليات الكارنفال بالمدينة فأصاب 61 شخصا بجروح ثلثهم جروحه خطيرة.

