السعودية.. انتحار فتاة سورية من نافذة منزلها في مكة المكرمة

ألقت بنفسها من شرفة منزلها في الطابق الثالث [اليمن العربي]

لقيت فتاة سورية تقيم مع عائلتها في مدينة مكة المكرمة، مصرعها، اليوم الأحد، بعدما ألقت بنفسها من شرفة منزلها في الطابق الثالث بحادثة انتحار فيما يبدو.

وذكرت تقارير محلية أن الفتاة لقيت مصرعها فور سقوطها على الأرض من نافذة المنزل الواقع في حي البطحاء بالمدينة المقدسة.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن الفتاة تعاني اعتلالات نفسية، ورمت نفسها من الطابق الثالث، على غفلة من ذويها.

وفتحت السلطات المختصة، تحقيقا في الحادثة بعد وصولها برفقة فريق إسعاف من الهلال الأحمر لموقع الحادث.

