كلب يهاجم طفلا بعمر 8 سنوات

دخل قانون حماية الأشخاص من الكلاب الخطيرة حيز التنفيذ في المغرب 2013 [انترنت]

هاجم كلب من فصيلة “بيتبول”، في الدار البيضاء، وجه طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وكاد أن يقتلع أنفه.

وأوضح والد الطفل منير أن كلبا من فصيلة “بيتبول” هاجم ابنه الصغير، وتسبب له في جروح خطيرة على مستوى وجهه وأنفه، وأن ابنه خضع لعملية جراحية خطيرة، مساء أمس السبت، في المستشفى، ولا يزال بين الحياة والموت، تحت العناية المركزة، مشددا على أن الحادث تسبب له في أضرار نفسية، ولأسرته أيضا.

وأشار والد الطفل، ضحية الكلب، إلى أن كل ما يطلبه هو حق ابنه، الذي كان يلعب رفقة أصدقائه، ليجد نفسه ضحية كلب من فصيلة خطيرة، يجول بكل حرية، وتحت أعين السلطات بأحياء مدينة الدار البيضاء.

ودخل قانون حماية الأشخاص من الكلاب الخطيرة حيز التنفيذ في المغرب، منذ 12 آب/ أغسطس 2013.

