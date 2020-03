مراجعة One Punch Man : A Hero Nobody Knows

في خطوة كفيلة ببث السرور في قلوب محبي أنمي One Punch Man ، أصدرت شركة بانداي نامكو بالتعاون مع سبايك شونسوفت لعبة مقتبسة منه تحمل اسم One Punch Man : A Hero Nobody Knows ، وهي متوفرة على PS4 و Xbox و PC

على غرار الأنمي تدور أحداث اللعبة في مدينة Z-City وهي تحتوي على عدة شخصيات أبرزها بطل القصة سايتاما الذي يعتبر أقوى شخصية في السلسلة بفضل سرعته وقدرته الفائقة على هزيمة الأشرار بلكمة واحدة. كما نجد أيضا شخصيات أخرى محبوبة من الأنمي مثل Genos ، Sonic Sound وMumen Rider …

بعد أن حاز One Punch Man على شعبية كبيرة بين صفوف محبي عالم الأنمي و المانغا، بجمعه بين الحس الفكاهي والمشاهد القتالية الحماسية، انتقل البطل سايتاما وباقي الشخصيات إلى عالم ألعاب الفيديو ليواصلوا مغامراتهم في إطار لعبة قتالية تعتمد على طور اللعب 3 ضد 3.

عكس لعبة My Hero: One’s Justice المستوحاة من أنمي My Hero Academia ، حاولت لعبة ون بانش مان نقل إثارة عالم الأنمي المستوحاة منه، حيث ستتاح لك إمكانية التحكم بشخصياتك المفضلة لإجراء نزالات ممتعة رفقة أصدقائك في مواجهة وحوش الأنمي، كما ستكتشف مجموعة متنوعة من المهام التي تتراوح بين تسليم الرسائل ومحاربة الأعداء، بالإضافة لذلك، تتيح لك اللعبة إمكانية تكوين شخصيتك الخاصة والاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأزياء الجذابة.

لكن وعلى الرغم من كل تلك المزايا التي سيستمتع بها محبو الأنمي حتما، إلا أن اللعبة ضعيفة المستوى في مجملها، فهي تعاني من بعض الأخطاء المتعلقة بأسلوب اللعب الذي كان من المفترض أن يكون سريعا لينقل حماس الأنمي بكل تجلياته كما كنا نأمل، لكنك بدلا من ذلك ستجد نفسك أمام جملة من الاضطرابات، وستعاني أثناء اللعب من معدل الإطارات الضعيف، بالإضافة إلى بعض الاختلالات في خيارات التنقل، وفوق كل ذلك تفتقر الاشتباكات إلى الدقة والفعالية، وهذا ما يعطينا الانطباع بأن اللعبة قد طورت من قبل مطورين هواة.

الرسوميات من جهة أخرى جيدة لكنها لا تصل إلى درجة الكمال فهي بدورها قد عرفت بعض الأخطاء، إذ ستلاحظ أثناء اللعب بعض التفاصيل التي تجرد اللعبة من واقعيتها، مثل اختفاء الحطام بعد لحظات والجدران اللامرئية التي تمنعك من الحركة أحيانا.

الصوتيات بدورها لم تكن مثالية، فاللعبة لا تحتوى إلا على تأثيرات صوتية بسيطة تتكرر مرارا وتكرار، كما أن التعليقات متوفرة حاليا باللغة اليابانية فقط. كل هذه الأخطاء ستعطيك انطباعا بأن اللعبة قديمة وتنتمي إلى الجيل الماضي وليست لعبة قد أصدرت حديثا بجيل تتوفر فيه إمكانيات كبيرة.

[تم توفير هذه اللعبة من الناشر قبل صدورها في الأسواق]

