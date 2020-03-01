لينوفو تطلق نموذجين من حواسيب Think pad

أماطت شركة لينوفو الصينية اللثام عن نموذجين جديدين من حواسيب Think Pad بمواصفات متشابهة أطلقت عليهما اسم Think Pad X13 وX13 Yoga.

وسيعمل الجهازان بمعالج Intel Coer i17 vPro سداسي النوى، ونظام تشغيل ويندوز. وزودت الشركة الصينية الجهازين الجديدين بشاشة OLED مقاس 13.3 بوصة بجودة عرض 4K.

وسيحتوي الجهازان على قرص صلب من نوع SSD بمساحة 2 تيرا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 32 غيغا بايت.

ويتميز الجهازان بهيكلهما المصنوع من المعدن والبلاستيك وبوزنهما الذي يصل ل1.29 كيلو غرام، وببطاريتهما التي تجعل الجهاز يعمل لمدة 10 ساعات متواصلة، وسيضمان منفذ USB، منفذ HDMI، ومنفذا لتركيب بطاقة ذاكرة خارجية، بالإضافة لمنفذ 3.5 للسماعات.

الجدير بالذكر أن لينوفو لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق الجهازين الجديدين في الأسواق ولا سعرهما.

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