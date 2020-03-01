شركة Realme تكشف عن سوار ذكي مُقاوم للماء

كشفت شركة Realme الصينية عن سوار ذكي مميز ويدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وسيحتوي السوار الجديد على شاشة ملونة مهمتها إظهار الإشعارات، الرسائل والمكالمات بوضوح.

وستزود الشركة الصينية السوار الجديد بتقنية استشعار ورصد ضربات القلب بالوقت الفعلي، وتقنية تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، كما ستشمل 9 أنماط للأنشطة الرياضية المختلفة، بالإضافة لدعمها نمط Cricket الخاص بالمستخدمين في السوق الهندي.

وسيحتوي السوار على منفذ USB-A وسيتوفر بألوان الأصفر، الأخضر والأسود. الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن سعر السوار الجديد الذي ستطلقه يوم 6 مارس الجاري خلال إعلانها الرسمي عن سلسلة هواتف Realme الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية