ما هي كمية الكافيين المسموحة للحامل؟

أكدت مجلة “بيبي أندفاميلي” الألمانية المختصة في شؤون الطفل والمرأة قدرة المرأة على تناول الكافيين خلال فترة الحمل والرضاع شرط ألا تتجاوز هذه الكمية 200 ميليغرام يوميا.

وقالت المجلة إن المرأة الحامل أو المرضع قادرة على شرب فنجانين من القهوة أو أربعة أكوب من الشاي الأسود وذلك بحسب توصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية.

وبررت المجلة السبب بعدم قدرة المشيمة على فلترة الكافيين خلال الحمل مما يؤدي لانخفاض في سريان الدم بالمشيمة، الأمر الذي يرفع من خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض.

أما بالنسبة للمرأة المرضع فإن الكافيين ينتقل لحليبها الأمر الذي يؤدي لإصابة الطفل بآلام في البطن، اضطراب، قلق، وتوتر.

وأكدت المجلة على وجود الكافيين في مواد أخرى كالشوكولا ومشروبات الطاقة، ونبهت المرأة الحامل والمرضع لضرورة عدم تجاوز الحد المسموح به لكي لا تلحق الأذى بطفلها وجنينها.

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