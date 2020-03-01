بريطانية تنام لـ36 ساعة.. والسبب حالة نادرة

تعاني البريطانية باولا ستيورات البالغة من العمر 38 عاما من حالة نادرة تدعى الجمود أثناء النوم تجعلها تنام لأوقات طويلة تصل لـ36 ساعة دون أن تشعر بما يدور حولها.

ويضطر زوجها لرشها بالماء يوميا حتى تستيقظ وتذهب إلى عملها في الموعد المحدد.

وقالت باولا إن هذه الحالة تسبب لها مشاكل عديدة خلال حياتها، فقبل زواجها كانت تتغيب عن العمل لعدم وجود شخص يوقظها، وقالت إنها كانت تشعر بالقلق على حياتها لعدم إدراكها لما يحدث حولها خلال النوم، فهي لن تشعر في حال حدوث حريق أو فيضان.

وتحدثت عن التجربة الصعبة التي مرت بها عام 2001 أثناء وجودها بسكن الطلاب، حيث تفاجأت عندما استيقظت بخلو السكن من الطلاب، وبمنظر الأشجار المقلوبة نتيجة العاصفة التي ضربت المدينة، وقالت إنها الوحيدة التي لم تسمع جرس الإنذار.

وأكدت المرأة البريطانية أن هذه الحالة تمنعها من الإنجاب لأنها لن تكون قادرة على الاستيقاظ لرعاية طفلها.

وحاولت باولا التغلب على هذه الحالة من خلال تناول العقاقير الطبية، ممارسة التمارين الرياضية والذهاب إلى النوم مبكرا دون جدوى.

وأكد أحد الأطباء عدم وجود علاج لحالتها، وبرر أسباب حدوث هذه الحالة بتوقف التنفس أثناء النوم أو حدوث مشاكل في نوعية النوم تجعل الدماغ يشعر وكأنه بحاجة للبقاء نائما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية